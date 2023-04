Olivier Krumbholz : « Le sport féminin, on en tombe amoureux »

Olivier KRUMBHOLZ Head Coach of France and Tamara HORACEK of France celebrates during the EHF Womens Euro 2022 match between France and Germany on November 15, 2022 in Skopje, Macedonia. (Photo by Hugo Pfeiffer/Icon Sport)

Le grand manitou du handball féminin explique les particularités de mener un groupe de femmes au devant des grands rendez-vous internationaux. Et avec 25 ans d'expérience à ce poste, il a plusieurs conseils à prodiguer à Hervé Renard, son homologue du football.

Lors de sa conférence de presse de présentation, Hervé Renard vous a cité en exemple (1) , souhaitant que la France se passionne autant pour les Bleues du football que pour celle du handball lors du titre olympique. Comment avez-vous reçu cet hommage ?

Ça fait plaisir ! Le sport co français est une grande famille, et à l’intérieur de cette famille, le sport féminin est aussi très soudé. On a nos propres problématiques et c’est toujours intéressant d’être solidaires. Dans un peu plus d’un an, on va tous participer aux Jeux olympiques, une compétition particulière, qui plus en France, donc pourquoi pas échanger avec le basket, le rugby ou le volley – qui fera les JO pour la première fois – pour répondre aux exigences avec intelligence et compétence à ce défi.…

(1) « Il faut une exposition plus belle et plus importante. Tous ensemble, on a besoin des médias. Vous suivez le sport français, vous étiez devant votre TV quand l'équipe de France d'Olivier Krumbholz a été championne olympique de handball. Moi j'aime ça quand la Marseillaise retentit. N'oubliez pas mon message, on a besoin de vous. Il faut aller vers l'avant, les autres progressent. En qualité de joueuses, il y a ce qu'il faut, donc il faut maintenant avancer sur le reste. »







(2) Hervé Renard au foot, Olivier Krumbholz au handball, Jean-Aimé Toupane au basket, David Ortiz (en binôme avec Gaëlle Mignot), Emile Rousseaux au volley, Julien Benneteau au tennis…

Propos recueillis par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com