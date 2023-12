information fournie par So Foot • 26/12/2023 à 15:36

Olivier Kemen résilie son contrat avec Kayserispor à cause de salaires impayés

Il ne fait pas bon d’évoluer dans le championnat turc en ce moment.

Après l’agression d’un arbitre par le président d’Ankaragücü début décembre, et les joueurs d’Istanbulspor qui quittent le terrain pour protester contre l’arbitrage, une nouvelle petite polémique dans le football turc a vu le jour cette semaine, du côté de Kayserispor. L’international camerounais Olivier Kemen (72 matchs pour 6 buts avec Kayserispor entre août 2021 et aujourd’hui) a résilié son contrat avec l’actuel quatrième du championnat, à cause de salaires impayés, comme le rapporte notamment L’Équipe .…

