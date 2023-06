information fournie par So Foot • 28/06/2023 à 10:01

Olivier Guégan engage une action en justice contre Sochaux

En avant Guégan.

Après avoir été licencié par FC Sochaux avec mise à pied à titre conservatoire immédiate le 10 mai dernier, Olivier Guégan contre-attaque. Ce mercredi, L’Équipe rapporte que le désormais ex-entraîneur a saisi le conseil de prud’hommes de Montbéliard : « Les motifs contenus dans la lettre de licenciement datée du 19 juin 2023 sont inopérants et inconsistants, détaille son avocat dans un communiqué. Depuis la rupture du contrat, la direction du club ne cesse de se répandre dans les médias en tenant des propos calomnieux sur Olivier Guégan, mettant en cause ses qualités professionnelles et personnelles. » …

TJ pour SOFOOT.com