Olivier Giroud, un roman de rescapé et d'épée

Traversant la pire saison de sa carrière anglaise, Olivier Giroud a entrevu le bout du tunnel, ce samedi face à Tottenham, avec une titularisation et l'ouverture du score en faveur des siens. À quatre mois de l'Euro.

Plus de neuf mois de disette

Giroud et Chelsea plient Tottenham

Quinzième minute à Stamford Bridge : le ouf de soulagement est sincère. La VAR avait déjà brisé l'enthousiasme du bonhomme cinq jours plus tôt à Old Trafford lorsque sa belle tête plongeante gagnante, pour fêter sa sortie du placard, avait été invalidée pour moins qu'un rien du tout. Alors ce samedi, quand le démon à trois lettres a refait son apparition au tableau d'affichage de l'enceinte londonienne après l'ouverture du score de l'attaquant, ça ressemblait à une mauvaise blague. Mais le foot n'est pas que cruel, et la vidéo ne s'est cette fois pas mué en briseuse de coeur : 22 février 2020, Olivier Giroud a bel et bien marqué un but en Premier League. Et peut-être lancé sa saison.À l'image de ce pion rapidement inscrit après le coup du sort de Manchester, de sa capacité à rester dans le vrai malgré sa situation très pénible ou de sa demi-volée victorieuse faisant directement suite à un premier échec face à la cage, l'acharnement de l'ancienest louable. Il lui aura fallu attendre la blessure de Tammy Abraham (de retour dans le groupe mais laissé au repos face aux), les performances molles de Michy Batshuayi (pas sur la feuille de match ce week-end), un gros taf à l'entraînement pour retrouver la confiance de Frank Lampard et avoir l'occasion de repointer les doigts vers le ciel après avoir inscrit son patronyme à la table de marque.Retrouver trace de la dernière réalisation du natif de Chambéry en Premier League nécessite presque de fouiller dans les archives, puisqu'elle date de la saison dernière, avec une déviation de l'extérieur en renard, sur un déboulé de Callum Hudson-Odoi face à Brighton en avril dernier (3-0). Depuis, seul un but en Supercoupe d'Europe contre Liverpool en août lui avait permis de briller. Il faut dire que du côté du temps de jeu, la situation est également critique : il s'agissait aujourd'hui de sa troisième titularisation,