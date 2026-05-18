Olivier Giroud sera bien à la Coupe du monde !

Le choix de l’Angleterre plutôt que la France. Olivier Giroud a été approché par M6 pour faire partie des consultants de la chaîne durant la Coupe du monde 2026 . Le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (57 buts) occupera bien cette fonction… mais sur les antennes de la BBC, le célèbre média britannique .

Un casting XXL

L’actuel attaquant de Lille de 39 ans rejoint une équipe de 33 experts , parmi lesquels figurent d’anciens internationaux anglais comme Wayne Rooney , Theo Walcott et Alan Shearer , mais aussi Gaël Clichy, l’ancien défenseur français passé par Arsenal et Manchester City . Ils seront également accompagnés par l’Espagnol César Azpilicueta , l’ancien capitaine de Chelsea, ou encore Benni McCarthy, l’ex-attaquant sud-africain de Blackburn et de West Ham.…

CT pour SOFOOT.com