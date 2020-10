Olivier Giroud, record de chasse

Alors qu'il fêtait mercredi soir sa 100e sélection avec les Bleus, Olivier Giroud est également devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France sous les yeux de son modèle d'adolescence, Andriy Shevchenko. L'énième point de passage de la carrière du lampadaire français.

Sept à la maison

Avant de monter pour la centième fois de sa vie dans le train bleu, Olivier Giroud avait envoyé un message à la presse, dans la matinée de mardi : "" Voilà pour le cap des 100 sélections. Puis, l'attaquant de Chelsea avait ouvert un sujet auquel il songeait le matin en se rasant : battre le record de buts inscrits par Michel Platini en équipe de France. Impossible, ça ? "", soufflait pudiquement Giroud il y a quelques heures, là où il se planquait beaucoup moins dans les colonnes deen début de mois : "" C'est ce qu'a donc fait celui qui a cavalé mercredi soir face à l'Ukraine avec le brassard de capitaine sur le bras. En deux temps. Le premier : un missile envoyé dans les mailles martyrisées du pauvre Georgiy Bushchan après une bonne ouverture de Corentin Tolisso. Le second : une tête plongeante suite à une frappe d'Aouar repoussée plein axe. Ainsi Olivier Giroud a égalé et dépassé Platini, clouant au passage les débats sur sa place dans l'histoire des Bleus.Vraiment ? Ce serait l'idéal, le bonhomme n'ayant plus rien à prouver à son âge et pouvant désormais se contenter de partir à la chasse au Henry tout en se repassant les discours entendus depuis des années. À commencer par celui tenu par Didier Deschamps, qui avait lâché ce drôle d'hommage durant le Mondial : "" À comprendre : ce type nous apporte de belles choses mais n'est pas forcément indiscutable. Réponse de l'intéressé, toujours dans: "