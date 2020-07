Olivier Giroud, première roue du carrosse

Dans les limbes en janvier, utilisé comme bouche-trou jusqu'à peu, Olivier Giroud est bel et bien de retour dans la peau d'un titulaire imposant à Chelsea. Tout ça pour quoi ? Pour que Timo Werner lui vole sa place dès août, assurent les sceptiques. Ce serait oublier que l'ancien attaquant de Leipzig a justement besoin d'un deuxième gaillard en attaque pour donner sa pleine mesure. Une place pour laquelle Giroud est en train d'avancer ses pions, si ce n'est de devenir une évidence, au détriment de son jeune rival Tammy Abraham.

Giroud, un roman de rescapé et d'épée

Eternel retour au sommet

Comme une vague qui revient inexorablement lécher le rivage, Olivier Giroud est de retour. C'est une confirmation : ce Giroud est un phénomène naturel, une évidence, une force qui s'impose d'elle-même. Et pourtant, même ses fans de la première heure avaient été envahis par le doute il y a quelques mois. Honteusement snobé par Frank Lampard entre septembre et janvier derniers, le champion du monde n'apparaissait même plus sur les feuilles de match de Chelsea. Pendant cette période, le natif de Chambéry n'avait goûté que deux fois à la caresse du gazon. Autant dire une éternité pour un vieux briscard de 33 ans qui devait commencer à être sacrément rouillé.Et le 17 février, alors que l'Olive est appelé à jouer les roues de secours suite à une blessure de Tammy Abraham, tout le monde se dit qu'il va falloir de longs mois pour relancer la machine. Une dizaine de matchs plus tard, pourtant, Giroud ne se contente pas d'être suffisamment affûté pour jouer lesde qualité. En faisant tout mieux que ses concurrents depuis son retour en grâce (six buts en onze matchs), en prouvant sa capacité à se farcir plus de 80 minutes d'affilée sans rechigner, Giroud est non seulement redevenu titulaire à la pointe de l'attaque des. Mais il commence aussi à instiller une idée bien plus tenace : le sentiment qu'il peut conserver sa place malgré l'arrivée d'un certain Timo Werner.Mardi soir, contre Norwich (1-0), Giroud a encore fait ce qu'on attendait de lui. Il a marqué. Contre une défense qui donnait beaucoup de fil à retordre aux, c'est encore lui Lire la suite de l'article sur SoFoot.com