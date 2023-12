Olivier Giroud ouvre la porte à une retraite en cas de titre à l’Euro

La der des ders.

Interrogé par RMC dans la foulée du tirage de l’Euro 2024, Olivier Giroud a émis, pour la première fois, l’hypothèse d’une retraite internationale. Voire d’une retraite tout cours ? « Il me manque cet Euro. Si on le gagne, je tirerai ma révérence. Ce sera peut-être le cas aussi si on ne va pas au bout. Je profite de chaque instant, mais c’est une éventualité. J’avais dit avec certains mecs que si on gagnait le Mondial 2022, je me retirais. Mais j’ai soif de titres avec mon pays. J’ai encore beaucoup d’espoirs et d’ambitions », s’est exprimé le Rossonero .…

AL pour SOFOOT.com