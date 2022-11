Olivier Giroud : " Je ne veux changer mon poste pour rien au monde "

Deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, Olivier Giroud, 36 ans, s'est confié avant de s'envoler pour le Qatar sur son rapport à sa cible favorite : le but.

"J'ai essayé d'imiter Chevtchenko. À un moment donné, j'ai même voulu courir comme lui. Il avait une allure à lui, avec ses hanches... Le problème, c'est qu'on n'a pas du tout la même morphologie, donc ça ne rimait à rien !"

Comme mon fils, Evan, j'ai frappé dans un ballon dès que je me suis mis à marcher. Il y a d'ailleurs une photo assez mythique de moi que ma mère garde précieusement : j'ai un peu plus de deux ans, un biberon dans la main et je suis en train de frapper du gauche. Devenir attaquant, c'est ensuite venu très rapidement. Petit, j'aimais bien mettre des mines à mes potes. C'est ça qui me faisait kiffer. J'habitais aussi à 100 mètres d'un stade, et il y avait un mur en béton contre lequel tu joues normalement au tennis. J'enchaînais les frappes dessus. J'ai toujours été dans ça : frapper au but, travailler le geste, bosser ma technique de frappe.Ça m'est arrivé d'aller au but. J'aimais bien plonger. Encore aujourd'hui, il m'arrive d'y aller en fin de séance d'entraînement, même en équipe de France, mais dans ma tête, ça a toujours été mettre le but plutôt que d'empêcher le but.Mon frère a été en sélection de jeunes entre ses 14 et ses 16-17 ans. Il a eu une quarantaine de sélections avec l'équipe de France. Il a un temps été dans la même génération que Titi Henry, que David Trezeguet, que Nico Anelka. C'était mon héros, la star du village. À chaque fois qu'on croisait des gens dans la rue avec ma mère, on nous disait que c'était la fierté du coin. Il était promis à une grande carrière et m'a même filé mes premières tenues de l'équipe de France, que j'avais retroussées quinze fois évidemment. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait cette petite course au record de buts en équipe de France avec Thierry Henry est d'ailleurs un beau clin d'œil. Mon frère et Titi s'étaient perdus de vue et, quand je jouais à Arsenal, ils se sont un jour retrouvés comme s'ils ne s'étaient jamais quittés.… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com