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Olivier Giroud fait tomber un nouveau record
information fournie par So Foot•14/10/2026 à 00:07
Fontaine de jouvence. En entrant en jeu face à Arsenal (3-0) ce mardi soir à la 78
e
minute,
Olivier Giroud est devenu le premier joueur français de plus de 40 ans à disputer un match de Ligue des champions
.
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