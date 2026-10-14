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Olivier Giroud fait tomber un nouveau record
information fournie par So Foot 14/10/2026 à 00:07

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Olivier Giroud fait tomber un nouveau record

Olivier Giroud fait tomber un nouveau record

Fontaine de jouvence. En entrant en jeu face à Arsenal (3-0) ce mardi soir à la 78 e minute, Olivier Giroud est devenu le premier joueur français de plus de 40 ans à disputer un match de Ligue des champions .

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