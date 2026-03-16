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Olivier Giroud consultant pour la Coupe du monde 2026 ?
information fournie par So Foot 16/03/2026 à 09:22

Olivier Giroud consultant pour la Coupe du monde 2026 ?

Olivier Giroud consultant pour la Coupe du monde 2026 ?

Pas de Coupe du monde sans Olivier Giroud. Même s’il a pris sa retraite internationale, l’attaquant du LOSC pourrait participer, à sa manière, au Mondial nord-américain cet été. Dimanche soir, il a confié à l’ After Foot qu’il envisageait d’endosser un rôle de consultant pendant le tournoi. Son nom avait été évoqué par L’Équipe en janvier, alors que M6 cherche un taulier pour épauler Xavier Domergue . « Il se peut que je fasse quelques matchs de groupes. Cela dépendra aussi de si je continue ou pas » , explique le numéro 9.

L’envie de jouer, en tout cas, est toujours là. « Partout où je vais dans les stades de France, ce n’est que du bonheur de croiser des Français qui se souviennent de toi , de ce que tu as réalisé en équipe de France , glisse-t-il. Tant que tu peux jouer et que les conditions sont réunies, il faut en profiter. Maintenant, à voir si le corps suit. […] La discussion avec le club arrivera bientôt. » Olivier Giroud, qui aura 40 ans en septembre , est en fin de contrat en juin.…

QB pour SOFOOT.com

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