Olivier Giroud, ce maillot de gardien lui va comme un gant

Héroïque. Sur le terrain du Genoa, Olivier Giroud a une nouvelle fois enfilé son costume de super-héros pour permettre aux siens de l’emporter (1-0). Non pas en lâchant un geste acrobatique entrée de surface, mais bien avec une sortie salvatrice dans les ultimes secondes.

C’était un soir comme un autre, l’un de ceux où l’AC Milan se dirigeait vers un court succès plutôt tranquille sur la pelouse du Genoa, avant que les planètes ne s’alignent pour faire basculer cette rencontre dans l’irrationnel. On joue les dernières minutes, les Rossoneri mènent au score grâce à un but de Pulisic mais ces derniers souffrent face à une formation du Genoa qui sent qu’il y a peut être un coup à faire. Mike Maignan décide de faire le ménage dans sa surface, non sans conséquence. D’une sortie kamikaze, le portier français explose la gorge d’Ekuban, un geste logiquement sanctionné d’un carton rouge (il manquera donc le choc face à la Juve après la trêve, tout comme Theo Hernández). Problème pour Pioli, les cinq changements ont déjà été effectués. Pas le choix, il faut mettre un joueur de champ. Pulisic se propose mais le divin chauve refuse, l’Américain « est beaucoup trop petit même s’il était très motivé à finir la rencontre dans les buts » , expliquera le tacticien milanais après la rencontre. Et c’est finalement Super Olivero qui enfile sa cape. Un grand pouvoir nécessite de grandes responsabilités.

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com