Olivier Faure (PS) : "Nous n'avons pas de problème de pérennité du système de retraite en France"

Pour le premier secrétaire du Parti socialiste, le remboursement du "trou de la Sécu", qui prendra fin selon lui en 2024, permettra de disposer de 24 milliards supplémentaires par an.

Le premier secrétaire du PS Olivier Faure le 17 juillet 2019 à Paris. ( AFP / THOMAS SAMSON )

"Nous n'avons pas de problème de pérennité du système de retraite en France, c'est faux", a affirmé mercredi 11 décembre le patron du Parti socialiste sur RTL . Olivier Faure déplore que le gouvernement "cherche à opposer les Français pour mettre en place un système qui n'est pas juste". "En réalité, il n'y a pas de problème de financement. En 2024, la Cades, qui est la caisse d'amortissement de la dette sociale aura fini de rembourser ce fameux ' trou de la Sécu '. Et donc il y a 24 milliards qui seront disponibles tous les ans à compter de cette date", a-t-il expliqué.

"Le Conseil d'orientation des retraites dit qu'en 2025 il aura un déficit potentiel de 8 à 17 milliards par ans, et moi je vous parle de 24 milliards. Donc nous avons là la possibilité de financer les retraites, mais aussi les Epahd et les hôpitaux publics ".

Pour le chef du file du PS, "on a un gouvernement qui cherche à opposer les Français, à les diviser pour mettre en place un système qui n'est pas juste (...) On ne peut pas mettre en place un système plus injuste que le système que nous connaissons".

Les moyens "pas sur la table"

Olivier Faure n'est "pas opposé par principe à la retraite à points". "Sur le plan théorique on pourrait juger que c'est un système qui permet d'être plus lisible, mais on part pas d'une feuille blanche, on part d'un système qui est parmi les plus protecteurs au monde, et la réalité, c'est que la transition d'un système à l'autre est très compliquée ". "Les moyens de cette transition ne sont pas sur la table", ajoute-t-il, citant le cas des enseignants.

" On nous dit qu'on va mettre 400 à 500 millions sur la table pour pouvoir financer cette transition, mais c'est (...) 10 à 12 milliards qu'il faudrait pour permettre aux enseignants de ne pas perdre " entre 300 à 700 euros par mois à la retraite. Selon lui "le compte n'y est pas, comment voulez accorder la moindre confiance à ce gouvernement, dont le premier geste (...) fut de baisser le pouvoir d'achat des retraités".