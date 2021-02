Olivier Dussopt annonce de nouvelles mesures pour lutter contre la fraude sociale

Il s'agit notamment de renforcer la lutte contre la fraude à l'identité et de supprimer les cartes vitales en surnombre, a indiqué le ministre des Comptes publics qui a chiffré la fraude aux prestations et cotisations sociales détectée à 1,5 milliard d'euros en 2019.

Le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt en novembre 2020. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt a annoncé mercredi 3 février dans Le Figaro un plan d'une trentaine d'actions concrètes pour lutter contre la fraude sociale. "Il n'y a jamais eu de tolérance envers les fraudeurs. Mais avec la crise et les moyens actuellement déployés, notre politique de tolérance zéro est d'autant plus nécessaire", a-t-il indiqué dans le quotidien.

Selon le ministre, "la fraude aux prestations et cotisations sociales détectée en 2019 s'élève à 1,5 milliard d'euros . Elle est nécessairement plus élevée en réalité - elle est régulièrement évaluée entre 5 et 6,5 milliards pour les cotisations sociales - mais, en tout cas, on est très loin des dizaines de milliards que certains avancent".

Pour lutter contre la fraude sociale, le plan prévoit de renforcer la lutte contre la fraude à l'identité , notamment en facilitant l'accès des administrations sociales au fichier national des comptes bancaires pour vérifier que le bénéficiaire des prestations est bien titulaire du compte sur lequel elles sont versées. En outre, d'ici la fin de l'année, les prestations versées seront suspendues et récupérées en cas de non-certification du numéro de sécurité sociale.

Autre mesure prévu par le plan : la suppression des cartes vitales en surnombre par rapport aux assurés (150.000 en plus). Pour ce faire, le gouvernement veut notamment améliorer les contrôles du lieu de résidence des assurés et contrôler l'existence de retraités vivant à l'étranger et percevant une retraite française. Le plan vise également à lutter contre les escroqueries commises par les professionnels de santé , comme les surfacturations.