Olivier Dall’Oglio prend les rênes de l’ASSE

Thierry Laurey doit être vert.

Un temps annoncé favori, l’ancien entraîneur du PFC ne prendra pas place sur le banc de l’ASSE. C’est Olivier Dall’Oglio, notamment passé par Dijon et le Stade brestois qui va s’installer dans le Chaudron pour les six prochains mois, et une année de plus si affinités. L’expérimenté technicien a été nommé à la tête de l’équipe première ce mardi suite au renvoi de Laurent Battles la semaine dernière. Les Verts restent sur cinq défaites consécutives en championnat, avec en prime une élimination en Coupe de France face à Nîmes le week-end dernier (0-1).…

CD pour SOFOOT.com