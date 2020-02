So Foot • 31/01/2020 à 06:00

Olivier Dall'Oglio : " À Dijon, je ne pense pas être sifflé "

Samedi soir, Dijon recevra Brest et un entraîneur qui a marqué l'histoire du club. Olivier Dall'Oglio, limogé le 31 décembre 2018, s'est installé depuis sept mois sur le banc breton. Heureux de retrouver la Cité des Ducs, le Cévenol raconte sa nouvelle vie à Brest, où il semble totalement heureux.

Bien sûr. Ce sera malheureusement un peu trop rapide, puisque nous faisons l'aller-retour dans la journée. Je n'aurai pas le temps de voir tout le monde, mais je serai très heureux de recroiser des personnes avec qui j'ai eu de très bonnes relations. J'ai quand même passé près de dix ans à Dijon, en tant qu'adjoint de Patrice Carteron, puis responsable de la formation, et enfin entraîneur. J'y ai vécu une montée, en 2016, le maintien deux saisons de suite... Il y a eu de très bons moment, j'ai plein de bons souvenirs en tête. J'ai pu y nouer des amitiés, dans le foot et en dehors. J'ai aimé Dijon et les alentours. D'ailleurs, quand j'ai été limogé, j'ai continué à y vivre.Oui. Je pense que c'est parti pour au moins deux ans. Là, ce sont les avocats