Oliver Kahn remobilise les troupes bavaroises après la gifle face à City

Yes, we Kahn !

Oliver Kahn (53 ans) refuse d’abandonner suite à la lourde défaite d’hier et l’a fait savoir à ses joueurs. Après la lourde défaite subie face à Manchester City (3-0) dans la première manche des quarts de finale de C1, le président du Bayern Munich aurait tenu un discours mobilisateur, d’après les informations du magazine allemand Kicker : « Nous sommes dans un sport de résultat, et tout est toujours lié au résultat, aurait affirmé l’ancien gardien munichois . Néanmoins, il faut regarder les choses de manière un peu différente. Cela ne sert à rien de se plaindre et de tout voir négativement maintenant. Nous avons une grande opportunité de devenir champions d’Allemagne. Tout est très, très proche. Cela signifie que nous ne pouvons pas nous permettre de nous perdre dans nos pensées ici. Ensuite, il y a encore un match retour. On a le devoir de jeter tout ce qui est possible dans ce match retour », aurait-il conclu.…

MLM pour SOFOOT.com