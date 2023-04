Oliver Kahn demande aux joueurs du Bayern Munich de « se bouger le cul »

Des arrière-trains qui ne font pas assez de mouvement, selon lui.

Suite à la défaite du Bayern Munich sur le terrain de Mayence lors de la 29 e journée de Bundesliga, revers qui a d’ailleurs permis au Borussia Dortmund de doubler le champion en titre et de récupérer le fauteuil de leader, Oliver Kahn s’en est pris frontalement aux joueurs. « Ce sont onze hommes qui sont sur la pelouse et qui doivent se bouger le cul pour atteindre les objectifs, tout simplement , a ainsi publiquement attaqué le président du club, face à la presse. Tout ce qui fait le foot à côté du jeu, à proprement parler, nous a manqué en seconde période et Thomas Tuchel est le dernier dont on doit discuter. »…

FC pour SOFOOT.com