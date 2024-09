Oliver Faure sûr qu'aucun socialiste n'entrera au gouvernement

Le Premier secrétaire du PS Olivier Faure lors des universités d'été du parti à Blois le 31 août 2024 ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le Premier secrétaire du PS Olivier Faure s'est dit vendredi sûr "qu'aucune personnalité" de son parti n'entrera dans le gouvernement de Michel Barnier, confirmant que celui-ci ferait l'objet d'une motion de censure immédiate du Nouveau Front populaire.

"Je pense qu'aucune personnalité du PS ne sera dans son gouvernement, je n'ai aucun doute là dessus", a déclaré M. Faure sur France inter.

Il a confirmé que la gauche déposera une motion de censure car "le choix qui a été fait par le chef de l'Etat, c'est de se mettre au barycentre des droites et de l'extrême droite", ce qui est "une trahison démocratique" par rapport au résultat des législatives.

Les autres responsables du Nouveau Front populaire étaient à l'unisson vendredi pour dénoncer le choix d'Emmanuel Macron de nommer un Premier ministre non censurable immédiatement par le RN.

"De fait, le président se place en cohabitation avec le Rassemblement national", a estimé sur RTL Lucie Castets, qui était la candidate de la gauche pour Matignon.

Pour la patronne des écologistes Marine Tondelier, Emmanuel Macron est passé "du front républicain" à "l'affront républicain".

Sur BFMTV/RMC, Manuel Bompard a estimé que Michel Barnier avait eu une "ligne politique qui se rapproche de l'extrême droite" sur l'immigration lorsqu'il était candidat à la primaire de la droite fin 2021 pour la présidentielle.

Olivier Faure s'est par ailleurs défendu d'avoir bloqué la nomination de l'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve à Matignon et d'être ainsi indirectement à l'origine d'un gouvernement de droite comme le lui reprochent ses opposants au PS.

"C'est une fable totale (...) Le PS n'a pas ce pouvoir et la responsabilité incombe uniquement au chef de l'Etat qui s'est placé de lui-même sous la coupe de l'extrême droite", a répondu M. Faure.

"Nous n'étions pas prêts à simplement cautionner un casting. Nous voulions savoir pour quoi faire. C'est quand même la moindre des choses", a-t-il ajouté.

Il a assuré avoir "plaidé jusqu'à hier matin pour que ce soit une personnalité de gauche qui soit au gouvernement".

Par "l'intransigeance" des leaders du NFP, "on se retrouve avec 100% de rien", a ainsi déploré sur BFMTV/RMC le maire socialiste de Saint-Ouen Karim Bouamrane, en référence à la formule de Jean-Luc Mélenchon sur le respect intégral du programme du NFP.

M. Faure a défendu le maintien du PS au sein du NFP car "si vous brisez le Front populaire, la majorité relative à gauche, ça n'existe plus. Et donc si elle n'existe plus, alors le chef de l'État aura toute liberté pour dire qu'effectivement il a toutes les coudées franches".