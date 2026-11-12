Olise peut remercier Donnarumma

Il a un trophée à aller chercher ! Lequel ? Celui de meilleur buteur de la phase de groupe de Ligue des nations, pardi. À peine neuf minutes après le coup d’envoi, l’équipe de France a ouvert le score contre l’Italie en Ligue des nations. L’œuvre de Michael Olise, bien aidé par une relance moisie de Gianluigi Donnarumma. Une telle erreur que la réalisation du match, retransmis par TF1, a été prise à défaut. L’attaquant du Bayern inscrit son douzième pion avec les Bleus, son cinquième depuis le début du mandat de Zinédine Zidane.

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UL pour SOFOOT.com