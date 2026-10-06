Olise – Doué – Cherki : des étoiles dans les Bleus

Dans un match mal embarqué face aux Diables rouges, il n’aura fallu qu’un quart d’heure au trio Olise - Doué - Cherki pour mettre le feu au Stade de France. Et maintenant, on a envie de les revoir.

Aussi amicales puissent être des affiches de Ligue des nations contre la Turquie, l’Italie et la Belgique, cette trêve de début de saison aura permis de tirer quelques enseignements : il y a le sélectionneur, avec toute cette folie qui l’entoure, et surtout des joueurs. Ils étaient trois, ce lundi soir, à faire le spectacle dans un dernier quart d’heure passé en apesanteur au Stade de France. Désiré Doué (1 but, 2 passes décisives), Michael Olise (1 passe décisive, 2 buts) et Rayan Cherki (1 but) ont amusé la galerie et renvoyé la Belgique au Plat Pays. Le premier ne peut pas être mis de côté, mais c’est la connexion entre les deux derniers cités qui a peut-être pris une autre dimension, espérons-le pour les Bleus et nos yeux.

Une attaque qui se cherche

Deux jeunes hommes dont le talent peut mettre cette équipe de France sur orbite, mais qui avaient tendance à graviter autour de la surface. Une frustration qu’on a ressentie lors du premier match de ZZ sur le banc tricolore, dans la brume d’Izmit. Un match assez faible délivré par un but de Kylian Mbappé qui déclarera forfait au coup de sifflet final, mais personne ne se fait de soucis. Surtout pas Cherki à ce poste de relayeur : « C’est un rôle que j’affectionne, je suis au cœur du jeu, je peux aider mes partenaires de la meilleure des manières. On n’a eu que trois séances, mais on sent les préceptes qu’il essaie de nous inculquer. Avoir le ballon, faire tourner le ballon, aujourd’hui, la qualité qu’on a mis là-dedans, nous-mêmes on s’est surpris. » …

Par Mathieu Plasse pour SOFOOT.com