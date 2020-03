Oleg Khlorokine, le temps de l'espoir

Sous les projecteurs depuis quelques semaines, le prodige russe a enfin réussi à convaincre certaines personnes de croire en lui au plus haut niveau. Bonne ou mauvaise idée ? Seul l'avenir a la réponse. Voyage aux racines d'un joueur qui n'a jamais laissé les gens indifférents.

L'équipe type du coronavirus

" Derrière son bureau en bois, le tenancier des lieux, armé d'un K-way de circonstance, lève à peine un œil. Comme chaque homme célibataire en période de confinement, Mark dort seul, ce qui est un réflexe humain. Dehors, il pleut, dru. Voilà maintenant neuf jours qu'il n'a plus vu le moindre visage, si ce n'est celui d'Anzhela, qui n'a rien à voir avec Saïan Supa Crew, mais qui est plutôt la femme qui l'aide à tisser un lien social avec le reste du monde. Il y a quelques jours, elle lui a amené une pile de lettres. "", souffle-t-il, tout en se déplaçant lentement vers une cafetière vieillissante. Sous son coupe-vent, Marc porte un pull noir et un foulard rouge. En s'attardant sur son cou, on peut également apercevoir un sifflet attaché au bout d'une ficelle, ce qui invite à détourner le regard vers son poignet. Confirmation : cet homme porte une montre chronomètre et est donc bien l'individu recherché.Il est 10h18, Mark Stoniukov se tient debout, la main droite posée sur une chaise et se lance : "" Voilà maintenant plusieurs mois que Marc n'a plus vu le jeune Oleg, mais impossible pour lui d'oublier la première fois. Au fond, comment rayer de son esprit un premier rancard avec une comète ? Stoniukov souffle un bon coup, prend le temps de ranger son assiette de boulettes de viande en sauce au frigo et s'installe, prêt à repasser à table, par sympathie pour un plumitif qui a accepté de parcourir 4 025 kilomètres et de briser les barrières sanitaires pour venir le voir. Il sait peut-être aussi que rien n'aurait été possible sans lui. Alors, Mark Stoniukov a choisi : aujourd'hui, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com