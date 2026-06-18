Ole Werner n'est plus l'entraîneur de Leipzig
Grand ménage de printemps. Le RB Leipzig a annoncé dans un communiqué ce mercredi qu ‘Ole Werner n’était plus l’entraîneur des Roten Bullen . Arrivé en juin 2025 après quatre ans passés sur le banc du Werder Brême, le tacticien allemand sera donc resté une seule saison du côté de la Saxe, avec à la clé une troisième place synonyme de qualification en Ligue des champions.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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