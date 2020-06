Olarticoechea : "En 90, Maradona faisait ce qu'il pouvait, pas ce qu'il voulait"

Milieu gauche de l'Argentine, Julio Olarticoechea faisait partie du 3-5-2 concocté par Carlos Bilardo lors des Coupes du monde 1986 et 1990. Si le chapitre mexicain s'est conclu sur des larmes de bonheur, l'édition italienne s'est bouclée par un statut de finaliste au cœur lourd. Entretien rétro avec l'ancien Nantais.

Il y avait la volonté de procéder à un changement générationnel, car nous savions que quoi qu'il arrive, notre statut de champion du monde nous qualifiait d'office pour le prochain mondial. Pendant ces quatre années, Bilardo souhaitait tester des jeunes joueurs comme Roberto Sensini ou Néstor Fabbri pour s'adapter à son système de jeu. Mais ces nouveaux devaient aussi montrer leurs capacités à répondre rapidement aux exigences de Bilardo, sinon il ne les sélectionnait plus. À la fin de l'année 1989, je me souviens que Bilardo avait déjà décidé de sélectionner Néstor Lorenzo pour des raisons extra-sportives. Il était parvenu à passer les douanes britanniques malgré des problèmes de papiers pour rejoindre le rassemblement de l'équipe nationale alors que Caniggia et Traulio n'étaient pas passés pour les mêmes raisons... Cela avait plu à Bilardo de voir autant de détermination. En cela, les échecs durant les Copa América 1987 et 1989étaient dus en partie à ce changement d'effectif. Aussi, les transitions entre clubs et sélection étaient très dures. Je me souviens qu'en 1987, j'avais dû voyager de Nantes à Buenos Aires sans consacrer de temps à ma famille. Mentalement, ce n'était pas la meilleure option, puisque quarante jours d'immersion complète nous attendaient derrière. Je ne parle que de ma propre expérience, mais cela a beaucoup joué dans ma tête.Ce processus de test sur les nouveaux joueurs est en réalité resté d'actualité jusqu'au démarrage du mondial. Bilardo me connaissait, il savait exactement ce dont j'étais capable. Notre travail Lire la suite de l'article sur SoFoot.com