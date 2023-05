OL : Textor temporise

Très bavard face aux micros ce mardi, deux jours après avoir évincé Jean-Michel Aulas de la tête de son Olympique lyonnais, John Textor s'est toutefois contenté d'éteindre les braises et de confirmer Laurent Blanc à la tête de l'équipe. Pour le reste, rendez-vous cet été.

Il est arrivé avec les cinq minutes de retard protocolaires, manteau de l’Olympique lyonnais sur le dos, l’air souriant et détendu, a pris le temps de s’installer confortablement et calé un « bonjour » en VF à la vingtaine de journalistes présents dans la salle de presse du Groupama Stadium ce mardi, avant de débuter. Deux jours après l’officialisation du départ de Jean-Michel Aulas de la présidence de Lyon, John Textor se savait très attendu, et c’est pourquoi il a décidé de se présenter face aux micros dès le lendemain. À l’aise dans l’exercice, le propriétaire américain de l’OL s’est montré particulièrement loquace, se prêtant avec plaisir au jeu des questions-réponses. Un numéro d’équilibriste pour stabiliser un club encore secoué par le tremblement de terre consécutif au départ de son boss historique.

Aulas salué, Blanc confirmé…

Conscient des attentes autour de cette conférence de presse, Textor a décidé de prendre le taureau par les cornes et de désamorcer en premier lieu la polémique autour du départ soudain de JMA, qui a eu le droit à un hommage appuyé. « Je voulais remercier d’abord Jean-Michel, j’ai été ravi d’avoir été choisi par les vendeurs et notamment par Jean-Michel. Il fallait surtout son accord, a tenu à souligner Textor . Chez Eagle, nous sommes une famille de clubs. Chaque club est aussi important pour la communauté qui l’entoure, à l’image de Lyon et de la ville qui l’entoure. » Il s’est également employé à dédramatiser les tensions entre lui et l’ancien boss du club rhodanien, arguant qu’Aulas avait été acteur de son départ. « Il y a beaucoup de points de vue quant à l’avenir du foot. Jean-Michel et moi-même avons toujours eu une bonne communication. Il ne faut pas exagérer les tensions. Il a pensé que c’était le moment (de passer la main, NDLR) . C’est le moment parfait pour réaliser la transition. »…

Par Fabien Gelinat pour SOFOOT.com