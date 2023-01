OL : Sara Björk Gunnarsdóttir, une grossesse et des salaires impayés

Première joueuse de l'OL à devenir maman, la milieu islandaise Sara Björk Gunnarsdóttir raconte sa grossesse ponctuée de salaires impayés, d'indifférence totale de la part du staff et d'un retour à la compétition qui semble déranger. Une prise de parole courageuse, qui vient critiquer un club se voulant précurseur du football féminin et montre que le respect des droits des joueuses doit systématiquement passer par des batailles personnelles.

En publiant sans prévenir un texte nommésur le site The Players Tribune , Sara Björk Gunnarsdóttir, internationale islandaise aux 143 sélections et surtout ex-joueuse de l'Olympique lyonnais, fait vaciller tout un club qui se veut être précurseur en matière de football féminin. Et donc de tout ce qui l'entoure. La milieu de terrain, qui a été joueuse du club rhodanien entre 2020 et 2022 et avait annoncé sa grossesse en avril 2021, dénonce le traitement qu'elle a reçu de la part de l'OL et n'a pas épargné Vincent Ponsot, directeur général du football.

This story is bigger than me! It's a wake up call for all clubs and it's a message to all players that if they get pregnant or want to get pregnant during their career they have their rights and guarantees! @PlayersTribune @FIFPRO https://t.co/Rnzj7lua9g

Baby bump et salary dump

— Sara Björk (@sarabjork18) January 17, 2023, commence celle qui a depuis quitté l'OL pour la… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com