OL-Rennes interrompu plusieurs minutes après une banderole et des chants insultants

Ici c’est le bazar. Le match entre l’OL et Rennes a été interrompu pendant plusieurs minutes, ce samedi soir, à la suite d’une banderole à caractère insultante et de chants descendus des tribunes lyonnaises.

Une banderole insultante contre les Verts

La rencontre a été interrompue à l’approche de la pause, alors que Lyon menait 2-0 assez facilement contre un Rennes à la ramasse. Après un premier avertissement du délégué au micro à la lecture (illisible depuis la tribune) d’une banderole insultante contre Saint-Etienne en espagnol (merci la LV2), l’arbitre a pris la décision de mettre le match sur pause.…

CG, au Groupama Stadium pour SOFOOT.com