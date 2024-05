information fournie par So Foot • 25/05/2024 à 12:26

OL-PSG, une finale classée à très haut risque

Sortez casqués.

Alors que la finale de la Coupe de France fait escale à Lille ce samedi en raison d’un Stade de France réquisitionné en amont des Jeux olympiques, le dispositif policier s’annonce monstrueux, en écho aux violences de ces dernières années (Nantes-Nice, par exemple) et aussi en raison de la tenue de la finale de la Coupe Gambardella à 17 heures entre… l’OM et Nancy. La Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) a d’ailleurs classé la rencontre entre l’OL et le PSG cinq sur cinq sur l’échelle du risque.…

AL pour SOFOOT.com