OL-PSG : un doux parfum d'Europe

À différentes échelles pour les deux clubs, la demi-finale de Coupe de France qui oppose ce mercredi l'Olympique lyonnais au Paris Saint-Germain devrait prendre des accents de répétition générale avant les huitièmes de finale retour de C1.

LyonParis S-G le 04/03/2020 à 21:10 Coupe de France Diffusion sur

Une C1 à la sauce PMU et Intermarché

La fameuse "magie de la Coupe", c'est l'éloge de l'incertitude. Et l'incertitude, l'OL et le PSG y sont plongés avant d'aborder leur demi-finale de Coupe de France ce mercredi soir. Le Paris Saint-Germain, par exemple, ne sait toujours pas si son match retour contre Dortmund se jouera dans un stade plein ou devant des tribunes vides. Pas plus que l'Olympique lyonnais ne sait si le sien contre la Juventus pourra se disputer à Turin, ou devra se jouer sur terrain neutre. En fait, s'il y a une chose dont on est a peu près sûr, c'est que les enjeux de cette demi-finale dépassent largement les frontières de la France.Que cette affiche à enjeu soit intercalée entre les deux matchs les plus importants - pour le moment, en tout cas - de la saison pour les deux équipes pourrait être interprété comme une malédiction du calendrier. Mais c'est tout l'inverse. À respectivement sept et treize jours de retrouver le Borussia et la Juve, c'est pour les Parisiens et les Lyonnais la répétition générale rêvée, la Lire la suite de l'article sur SoFoot.com