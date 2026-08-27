OL, OM, Rennes : quand aura lieu le tirage au sort de la Ligue Europa ?

OL, OM, Rennes : quand aura lieu le tirage au sort de la Ligue Europa ?

C’est bien aussi, la C3. L’OL et ses deux copains représentants français n’auront pas forcément à se poser devant leur télé, ce jeudi soir, pour le tirage au sort de la Ligue des champions. Non, eux attendront le lendemain, le vendredi midi, pour connaître leur programme chez la petite sœur, en Ligue Europa.

Ce sera donc vendredi à 13 heures, toujours à Monaco, où un bouton décidera du calendrier des uns et des autres. Le tirage sera diffusé sur le site de l’UEFA et sur Canal+, diffuseur de la compétition. …

CG pour SOFOOT.com