OL-OM : bataille de dynamiques

Ce dimanche, le duel entre Lyon et Marseille de la 32e journée de Ligue 1 tournera autour d’un seul mot : la dynamique. Celle qui voit les Rhodaniens revenir dans la course à l’Europe, et les Phocéens briller à l’extérieur.

On pensait cet Olympico 2023 loin de ses prédécesseurs. En grande difficulté sportive cette saison, l’Olympique lyonnais était en effet donné pour mort, flottant entre ventre mou et deuxième partie de tableau depuis le mois de janvier. Tout l’inverse de l’Olympique de Marseille, en quête d’une qualification en Ligue des champions depuis septembre – voire même du titre à la mi-janvier. Un décor que l’on pensait figé, jusqu’au mois de mars et un chamboulement notable. Celui qui voit aujourd’hui Lyon revenir en boulet de canon dans la course à l’Europe et Marseille se transformer, paradoxalement, en bête intraitable à l’extérieur. Cela tombe bien, ses courbes favorables de l’un et l’autre côté s’apprêtent à se croiser ce dimanche au Groupama Stadium pour le compte de la 32 e journée de Ligue 1.

Chez l’autre, comme à la maison

Quatre victoires en dix matchs. Voici la moyenne peu reluisante affichée par l’OM au stade Vélodrome depuis le 14 janvier dernier, date de sa première réception en 2023. « Ça fait du bien d’avoir gagné contre Troyes, on a été soulagé de gagner ça faisait longtemps qu’on n’avait plus gagné à la maison. » Ces mots de Chancel Mnemba en conférence de presse, à deux jours du choc lyonnais, ont valeur de conjuration tant l’inexplicable série marseillaise à domicile semblait s’éterniser. De l’irrégularité à revendre, tout l’inverse du visage affiché loin de ses bases. Huit victoires en neuf déplacements (incluant le 32 e de finale de Coupe de France remporté 2-0 face à Hyères et disputé à Martigues) depuis janvier, sur lesquelles la bande à Igor Tudor va donc tenter de s’appuyer pour définitivement se placer en favori dans le sprint à la Ligue des champions.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com