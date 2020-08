OL : ne banalisons pas l'incroyable

Pendant que la France se paluchait sur ses deux clubs présents dans le dernier carré de la C1 masculine et qu'elle se frétillait devant les coups de pédale de Julian Alaphilippe, personne ou presque ne veut souligner le septième titre européen de l'OL à sa juste mesure. On parle pourtant de l'une des plus grandes dynasties de l'histoire des sports collectifs.

Les Lyonnaises au septième ciel !

Légende s'écrit bien au féminin avec la victoire de Lyon ! -- Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 30, 2020

Et à la fin...c'est la France qui gagne !Bravo à l'@OLfeminin pour son cinquième titre européen consécutif !Merci d'avoir porté si haut nos couleurs et de rappeler de la plus belle des manières

Le football est un sport qui se joue à onze et, quand il est pratiqué par les femmes, à la fin, c'est l'Olympique Lyonnais qui gagne. Quatorze fois d'affilée précisément, quand il s'agit du championnat de France. Cinq fois, lorsqu'on évoque la domination des filles de l'OL sur l'Europe du foot. Un bilan monstrueux qui fait ressortir une statistique et non des moindres : jamais un club n'avait réalisé le cinq à la suite en Ligue des champions depuis le Real Madrid de Puskas et Di Stefano, entre 1956 et 1960.Pourtant, dimanche, sur les coups de 23h00, la victoire à l'arrachée de l'OM sur la pelouse de Brest ou le test positif au coronavirus de Benoît Paire ont davantage alimenté les conversations. Bien sûr, il y a aussi eu la victoire de Julian Alaphilippe lors de la deuxième étape du Tour de France, qui a été envoyé à la Une de. Mais les Lyonnaises, alors ? Alors, heureusement pour elles, les Fenottes ont pu compter sur un clin d'oeil politique : un gazouilli signé de la main du Président de la République et de son Premier ministre. Ouf : leur performance n'est pas complètement passée inaperçue.