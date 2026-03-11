 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

OL Lyonnes valide sa présence en play-offs du championnat
information fournie par So Foot 11/03/2026 à 10:34

OL Lyonnes valide sa présence en play-offs du championnat

OL Lyonnes valide sa présence en play-offs du championnat

Un règne sans fin. Grâce à sa victoire 3-0 face au Havre, ce mardi, l’OL Lyonnes valide mathématiquement la première place de la phase régulière en Arkema Première Ligue . Avec un doublé de Tabitha Chawinga en première mi-temps et un but de Wendie Renard, les Lyonnaises n’ont pas eu à forcer leur talent et ont pu rapidement se projeter sur la finale de la Coupe LFFP samedi à Abidjan contre le PSG, par ailleurs boycottée par les fans.

Victoire à la maison et première place de la saison régulière validée. 😋 Nouveau rendez-vous face au Havre en Coupe de France la semaine prochaine 🔗 https://t.co/42d0qcS0bD#OLHAC pic.twitter.com/XHto0sn9IQ…

AR pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank