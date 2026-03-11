OL Lyonnes valide sa présence en play-offs du championnat

Un règne sans fin. Grâce à sa victoire 3-0 face au Havre, ce mardi, l’OL Lyonnes valide mathématiquement la première place de la phase régulière en Arkema Première Ligue . Avec un doublé de Tabitha Chawinga en première mi-temps et un but de Wendie Renard, les Lyonnaises n’ont pas eu à forcer leur talent et ont pu rapidement se projeter sur la finale de la Coupe LFFP samedi à Abidjan contre le PSG, par ailleurs boycottée par les fans.

Victoire à la maison et première place de la saison régulière validée. 😋 Nouveau rendez-vous face au Havre en Coupe de France la semaine prochaine 🔗 https://t.co/42d0qcS0bD#OLHAC pic.twitter.com/XHto0sn9IQ…

AR pour SOFOOT.com