OL-Lens : Robin Risser soulagé d'avoir pu se rattraper sur les tirs au but
information fournie par So Foot 06/03/2026 à 11:06

Il les a chicotés in extremis . Si le RC Lens a éliminé l’Olympique lyonnais en quarts de finale de Coupe de France aux tirs au but ce jeudi soir (2-2, 4 TAB 5), il le doit un peu, mais pas trop, à son portier Robin Risser . En effet, le gardien de 21 ans a commis quelques erreurs qui ont coûté une petite frayeur aux Artésiens, les Gones revenant ainsi au score. Aux pénos, le grand gaillard a pu enfiler le costume du héros , empêchant le cuir de se loger dans ses filets, pourtant pas trop mal placé par Moussa Niakhaté.

« Je pense que je ne fais pas ce qu’il faut sur le dernier but, je finis ce match avec de la frustration, admet le bonhomme au dégradé parfait. Les penaltys, c’est quelque chose que j’aime beaucoup, j’ai demandé à mes joueurs de faire la différence sur leur tir à eux, et que moi j’allais faire la différence sur les penaltys. Je suis content d’avoir pu aider l’équipe pour passer au tour suivant. »

