OL Groupe reste en perte au premier semestre, malgré un bon mercato

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

OL Groupe a enregistré une perte nette de 60,6 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2023/2024, malgré un chiffre d'affaires en hausse et de solides recettes tirées du mercato d'été, selon les résultats publiés jeudi par la holding qui chapeaute le club de l'Olympique lyonnais (L1).

Le résultat net entre le 1er juillet et le 31 décembre 2023 est relativement stable par rapport à la même période l'an passé (-60,2 millions d'euros). Il est plombé notamment par des charges sur financement de créances et des charges financières liées au remboursement anticipé des PGE, explique le groupe dans un communiqué.

Début décembre, la holding avait annoncé la finalisation du refinancement de sa dette, un an après son rachat par le groupe Eagle de l'Américain John Textor.

Le produit des activités s'établit à 172 millions d'euros, contre 134,8 millions un an plus tôt (+28%). Il est porté par les plus-values sur la cession de contrats de joueurs, à "un niveau record pour un premier semestre", qui se montent à 94,9 millions d'euros, plus que doublées par rapport à un an plus tôt (43,8 millions).

Le club a notamment cédé Bradley Barcola au PSG (40,5 millions), Castello Lubeka à Leipzig (30 millions) ou encore Romain Faivre à Bornemouth (14 millions).

Malgré un début de saison difficile de l'Olympique lyonnais, les recettes de billetterie ont résisté (15,8 millions, stable). Les produits des droits TV et marketing ont en revanche diminué, à 17,3 millions d'euros, contre 20,4 millions (hors versement d'une aide commerciale).

Le groupe souligne le niveau "record" de l'activité Grands Evènements à 12,9 millions d'euros, grâce notamment à un concert des Red Hot Chili Peppers en juillet et à l'accueil de cinq matches de la Coupe du monde de rugby en septembre et octobre au Groupama Stadium. Au total, les produits de l'activité Events atteignent 16,2 millions d'euros (+119%).

L'excédent brut d'exploitation est en "forte amélioration", à 7,6 millions d'euros, contre -23,7 millions à la même période un an plus tôt.

Le groupe rappelle la cession le 8 février, après clôture des comptes du 1er semestre, à Michele Kang d'une part majoritaire dans l'Olympique lyonnais féminin.

Il souligne également un mercato d'hiver "particulièrement actif", "en vue d'amélioration des résultats sportifs" chez les hommes. Le club, qui pointait à la 15e place en d'année 2023, est actuellement 11e de Ligue 1.

Côté spectacles, la LDLC Arena, ouverte en novembre et que le groupe cherche à céder pour se recentrer sur le football masculin, "va se déployer en 2024" avec une programmation soutenue, dont deux concerts de la superstar américaine Taylor Swift en juin ou encore 11 matches de football dans le cadre des JO 2024.