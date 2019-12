OL : fin de saison pour Memphis Depay touché aux ligaments croisés

Fin de saison pour Memphis Depay. Le capitaine de l'Olympique lyonnais, sorti à la mi-temps de la défaite contre Rennes (1-0) dimanche, est victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Jeff Reine-Adelaïde, son jeune coéquipier (21 ans), souffre de la même blessure au genou droit. Les deux hommes seront absents pour au moins six mois, comme l'avaient laissé penser les déclarations de l'entraîneur lyonnais Rudi Garcia à la fin du match.« Au-delà de la défaite, il y a la blessure de Memphis et celle de Jeff (Reine-Adelaïde, NDLR). Nous attendrons d'en savoir un petit peu plus mais, pour Memphis, cela ne sent vraiment pas bon, comme on dit, avait-il admis. Nous pensons que ce sont les croisés ».« J'espère que nous aurons des nouvelles contraires à ce que nous pensons, en espérant que cela ne soit pas trop grave pour les deux », avait-il poursuivi.Examens à venirMemphis Depay, blessé dans un choc avec Hamari Traoré à la 29e minute, loupera donc l'Euro avec les Pays-Bas. Un coup d'autant plus dur que le Néerlandais connaissait ces temps-ci une dynamique favorable. Dimanche, ce fantasque joueur s'est d'abord illustré en manquant d'ouvrir le score sur un corner rentrant menaçant. Peu après, il a dû sortir du terrain quelques instants, après avoir été touché à un genou lors d'un choc avec un joueur rennais. Memphis Depay avait repris sa place sur le terrain mais il a été remplacé à la mi-temps par Martin Terrier.Dans un contexte plus extra-sportif, le Néerlandais s'était récemment distingué en allant retirer une banderole insultante déployée à l'encontre d'un de ses coéquipiers par l'un de ses propres supporters, mardi, en marge de la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Leipzig (2-2).Un épisode qui avait mis en lumière les tensions entre les ultras et les joueurs, mais aussi le leadership désormais bel et bien assumé du capitaine lyonnais. ...