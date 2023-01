information fournie par So Foot • 16/01/2023 à 06:00

OL : Et si on se calmait un peu avec Karl Toko Ekambi ?

Encore une fois, Karl Toko Ekambi a été la cible d'une partie du public lyonnais samedi soir à l'occasion de la réception de Strasbourg, conclue par une nouvelle défaite de l'OL (1-2). Les supporters sont en droit d'attendre mieux de la part de l'international camerounais. Mais il n'y a aucune raison pour l'accabler et s'acharner.

Voilà le message adressé par une partie du Groupama Stadium à Karl Toko Ekambi, Houssem Aouar et Moussa Dembélé samedi soir, avant même le coup d'envoi du match face à Strasbourg. Dans un contexte extrêmement tendu, le numéro 7 en a pris plein les oreilles. Accablé par les sifflets à chaque prise de balle, carrément insulté par moments, il a fini par exploser au moment de regagner le vestiaire, dès la 58minute après une nouvelle prestation manquée. La poubelle placée dans le couloir en a fait les frais. Le paroxysme d'une soirée où une partie des ultras lyonnais a finalement réussi ce qu'elle désirait : faire dégoupiller le Camerounais.

Hué par ses supporters lors de sa sortie, Karl Toko Ekambi s'est vengé sur la poubelle dans les couloirs du stade... #OLRCSA I #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/7epCWIgmnd

" Quand la deuxième période a démarré, il y avait des insultes de la part des supporters. C'était des insultes touchant les parents. Moi, j'ai perdu un parent proche, donc ça fait mal. De la part de nos supporters, ça fait mal. " Karl Toko Ekambi en avril dernier

Défaite de famille

— Prime Video Sport France (@PVSportFR) January 14, 2023Sollicité par les centres de Malo Gusto, Toko-Ekambi n'a cadré ni sa reprise du pied droit (6), ni sa tête (53). Il n'a plus marqué depuis le 11 septembre, et sa traversée du désert ne facilite assurément pas le redressement de son équipe. Certes, le Camerounais n'a pas le rendement espéré (quatre buts et deux passes décisives). Mais il ne mérite pas pour autant la vaste campagne de dénigrement qu'il subit depuis de longs mois. Deuxième meilleur buteur du club en 2020-2021 derrière Memphis Depay, puis en 2021-2022 derrière Moussa Dembélé, KTE n'a pourtant pas été…