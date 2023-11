information fournie par So Foot • 29/11/2023 à 21:12

OL : Bruno Cheyrou va être viré

Les restes de l’ère Aulas.

Bruno Cheyrou n’était plus vraiment impliqué à l’OL, mais il n’aura bientôt plus aucun rapport avec le club rhodanien. Ce mercredi, L’Équipe a annoncé que l’ancien directeur du recrutement de Lyon devrait être limogé dans les prochaines heures par Eagle. Écarté l’été dernier pour faire de la place à Matthieu Louis-Jean, nouveau chef du recrutement lyonnais, Cheyrou avait été replacé en tant que « player advocacy » du groupe de John Textor. Un titre qui ne veut pas dire grand-chose. Il s’occupait en fait du bien-être des joueurs de la galaxie Eagle. Une tâche qui ne l’a visiblement pas transcendé, et celui que Jean-Michel Aulas voulait promouvoir en tant que directeur sportif va donc rapidement quitter le groupe.…

LT pour SOFOOT.com