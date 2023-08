OL 2023, les Gones ne répondent plus

Alors que l'été de l'OL se noircit de jour en jour, le club doit faire face à l'exode toujours plus prématuré de ses pépites. Ingratitude de la nouvelle génération ? Pas sûr. Résultat d'une décennie moribonde ? C'est certain.

Et un de plus ! Après Malo Gusto et Castello Lukeba, le nouveau diamant pas tout à fait poli à quitter la mine lyonnaise devrait être Bradley Barcola. En effet, l’ailier tressé aurait décidé d’imiter la manœuvre de son meilleur ami d’enfance et de demander lui aussi à partir de son club formateur. Si ce départ devait se concrétiser, ce serait une énorme perte pour l’OL sur le plan sportif alors que le Villeurbannais illuminait une équipe souvent éteinte depuis janvier 2023. Et même s’il devait traîner son fardeau quelques mois de plus entre Rhône et Saône, le message est clair pour Lyon : le club ne peut plus compter sur son centre de formation pour construire une équipe à long terme, centre qui n’est donc plus la plus grande force sportive du club. Élevé au rang de meilleure académie de France, nec plus ultra de la formation locale et de la maximisation de n’importe quel potentiel, il ne remplit plus son rôle de pourvoyeur de l’équipe première.

Un temps que les moins de 20 ans…

Il y a dix ans, quand l’ère Lisandro Lopes, Michel Bastos, Hugo Lloris toucha à sa fin et qu’il fallût se serrer la ceinture pour payer le stade des Lumières-Parc OL-Groupama Stadium, l’OL avait pu s’appuyer sur une incroyable génération de talents pour se maintenir à un niveau européen. Tout ça alors que les CV des recrues extérieures de l’époque ne faisaient franchement pas plus rêver qu’aujourd’hui. Anthony Lopes, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Jordan Ferri, Clément Grenier, Samuel Umtiti puis Nabil Fekir et Clinton N’Jie (formé à Metz, mais peaufiné à l’OL) avaient rejoint Maxime Gonalons et construit cette réputation d’abondante pépinière. S’ils ont fini par partir – à l’exception d’Anthony Lopes – et que certains sont revenus, tous ont rendu suffisamment de services pour être inscrits dans l’histoire du club. Ce que ne feront probablement pas Lukeba, Gusto et Barcola, qui font pourtant face à une situation quasi similaire à celle de leurs aînés : Lyon a du mal à joindre les deux bouts, et doit se reposer sur son académie pour ne pas péricliter.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com