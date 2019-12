«Ok boomer» : quand les jeunes font de la discrimination anti-vieux

Cette génération a connu la paix, la prospérité, le plein-emploi et la croyance dans le progrès pendant les Trente Glorieuses. Nés entre 1946 et 1964, ce sont les boomers. Une génération bénie... qui s'en prend actuellement plein la poire par les 15-25 ans qui façonnent le monde de demain. Une expression employée par cette génération Z, devenue virale sur les réseaux sociaux, résume à elle seule la fracture entre ces deux catégories de la population : « Ok boomer ! ».Deux mots prononcés par les plus jeunes à destination de leurs aînés signifiant peu ou prou : « De toute façon, tu ne comprends rien. Tu es trop vieux, largué. Cause toujours ! ». Une expression qui signe aussi le point final à une conversation et que certaines victimes de la formule désignent comme une certaine forme de racisme : l'âgisme. LIRE AUSSI > Un rapport contre les préjugés sur l'âgeAu lendemain de la présentation du plan Grand Age au conseil des ministres et, alors que la députée LREM Audrey Dufeu Schubert remet ce jeudi son rapport au Premier ministre avec ses 87 propositions sur ce thème, la lutte contre l'âgisme y apparaît comme une des priorités.Une censure de la parole des personnes âgées« Avec cette expression « Ok boomer ! », on est dans la censure de la parole des personnes âgées. Cela participe à l'âgisme qui est, en effet, une forme de racisme, du moins une discrimination, reconnaît la députée. Il est extrêmement présent dans notre société, que ce soit dans les médias, au travail, ou encore dans les politiques publiques. J'ai été très surprise, lors de mes travaux, par le fait que les personnes âgées se mettaient, parfois, en position de soumission par rapport à ça, sans même en prendre conscience. C'est comme si, en vieillissant, leur parole avait soudainement moins de valeur. Lutter contre l'âgisme, c'est aussi travailler à la reconnaissance de cette parole », insiste Audrey Dufeu ...