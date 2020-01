« Personne ne connaît les causes du changement du climat mondial. Nous savons que notre Terre a connu des périodes de réchauffement et de refroidissement, et cela peut dépendre de processus dans l'Univers. » Tels ces propos tenus par le président russe Vladimir Poutine mi-décembre, voilà le genre de phrase qui peut valoir à sa génération de se faire rétorquer par les plus jeunes « OK boomer ». Traduction : « OK, t'es encore bloqué dans ton époque, t'as rien compris. »Née sur Internet, cette expression a marqué la fin de l'année 2019 en soulignant le fossé qui s'est creusé entre des générations qui ne se comprennent plus. « OK boomer » oppose les baby-boomers, donc, nés entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et 1960, aux milléniaux, nés entre 1980 et 1995, et à la génération Z, née après 1995.Lire aussi Réveillon et polémiques : notre petit guide de survieDe TikTok au Parlement néo-zélandaisÀ l'origine, c'est un mème viral apparu en janvier sur les réseaux sociaux, dont les jeunes internautes se servent pour répondre aux critiques contre leur génération ou à ceux qui défendent des idées qui leur semblent appartenir à un autre temps. L'expression s'est aussi développée sur le réseau social TikTok, en réponse à la vidéo d'un homme à la barbe blanche qui affirmait que « les Millennials [ou milléniaux, NDLR] et la génération Z ont le syndrome de Peter Pan : ils ne veulent pas grandir. Ils pensent...