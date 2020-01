Oise : des chasseurs abattent un célèbre cerf de la forêt de Laigue

C'est la disparition d'un des symboles de la forêt de Laigue (Oise) que déplore l'association Abolissons la vénerie aujourd'hui (AVA). En effet, un majestueux cerf, surnommé Black et dont l'âge était estimé entre 8 et 9 ans, a été abattu lors d'une chasse à courre le 4 janvier, rapporte France 3 Hauts-de-France. L'association dénonce dans une publication Facebook le fait que l'équipage de chasse n'ait pas respecté les règles inhérentes à cette pratique.Lire aussi Ardennes : une battue dérape, 158 sangliers sont tuésAlors que les chasseurs poursuivaient « un daguet [un jeune cerf ? NDLR], ils tombent sur Black et ne peuvent pas résister : au diable les règles de la vénerie qui dictent de ne traquer qu'un animal par chasse. Ils décident de lancer leur meute sur lui », rapporte l'AVA. « Fuyant à travers la forêt, traversant des étangs, il finit par se retrouver coincé contre un grillage. C'est là qu'il est rejoint et tué par les veneurs. »« Aucun manquement »La société de vénerie mise en cause a déclaré à Oise Hebdo qu'il « n'y a eu aucun manquement » et que la règle rappelée par l'AVA n'est que « de bon sens » : « Si on fatigue un animal pendant une heure et qu'on fatigue aussi les chiens, on a moins de chances de prendre un autre animal en changeant de piste », a-t-elle fait savoir. Ce 4 janvier, les chiens auraient d'ailleurs changé de proie pour Black sans que les chasseurs ordonnent quoi que ce...