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Oihan Sancet rêve de jouer la Coupe du monde avec une sélection particulière
information fournie par So Foot 13/11/2026 à 11:57

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Oihan Sancet rêve de jouer la Coupe du monde avec une sélection particulière

Oihan Sancet rêve de jouer la Coupe du monde avec une sélection particulière

Volte-face. Alors qu’il compte 4 sélections avec l’Espagne, Oihan Sancet , joueur de l’Athletic Club et pur produit du Pays basque, vient de connaître sa première sélection avec l’équipe régionale. « C’est une fierté de jouer avec la sélection que tu aimes. C’est ce dont tu rêves depuis tout petit, a-t-il confié en conférence de presse. J’espère qu’un jour elle pourra être officielle et que nous pourrons disputer une Coupe du monde. »

Une polémique déclenchée en Espagne

Aïe, ça ne passe pas. Pour la simple et bonne raison que le milieu offensif de 26 ans n’avait pas le même discours en 2023, année au cours de laquelle il a reçu son premier coup de fil de la sélection espagnole pour revêtir le maillot de la Roja . « C’est un défi et un rêve, j’espère pouvoir revenir et faire les choses correctement » , avait-il alors affirmé à la fédération.…

LT pour SOFOOT.com

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