Ogier remporte l'étape 12, Sordo toujours en tête par Samuel Messberg (iDalgo) Sébastien Ogier est pour l'instant troisième du Rallye de Sardegne en Italie après les étapes spéciales de 7 à 12 aujourd'hui. Il est devancé au général par l'Espagnol Dani Sordo et le Belge Thierry Neuville par respectivement 34,6 et 3 secondes. Demain suite et fin de ce Rallye de Sardegne avec les étapes spéciales de 13 à 16 en Italie. Ce sera la chance pour le Français d'aller chercher la première place de la course mais surtout de reprendre la place de leader à Evans Elfyn. Le Britannique est lui pour l'instant 4ème à 20 secondes de Sebastien Ogier. La course de demain promet d'être palpitante avec tous les enjeux qui y seront présents.

