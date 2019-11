Ogier explique son départ de Citroën : «Il n'y avait pas assez de développement»

Revenu cette saison au sein de l'équipe Citroën, Sébastien Ogier a annoncé mercredi qu'il ne poursuivrait pas son aventure avec l'écurie française alors qu'il lui restait une année de contrat. Un départ qui a précipité la décision de Citroën d'arrêter les compétitions.Le sextuple champion du monde a fait part de sa surprise face aux mots utilisés par Citroën dans sa communication, mais a refusé de commenter les rumeurs selon lesquelles il aurait découvert le communiqué de presse sur Internet. Following the decision of @SebOgier to leave Citroën Racing after 2019 World Rally Championship season, @Citroen decided to withdraw from its @OfficialWRC programme in 2020 due to the absence of a first-class driver availabe for 2020 season. pic.twitter.com/VjORCTuyrU-- Citroën Racing (@CitroenRacing) 20 novembre 2019« Peut-être que la communication n'a pas toujours été le point le plus fort de Citroën... », a déclaré Ogier au site spécialisé Motorsport. Il était également ennuyé quant au message envoyé par Citroën aux autres concurrents du WRC : « Quand ils disent qu'il n'y a pas d'autres pilotes disponibles actuellement, je trouve cela irrespectueux pour mes confrères dans la discipline. »Aucun regret d'avoir relevé ce challengeSébastien Ogier revient aussi sur les raisons de son départ, pas du tout programmé. « L'une des choses principales qui ont conduit à cette décision était le rythme de développement de la voiture, et la vitesse à laquelle elle progressait, qui n'était pas suffisante. Déjà cette année, nous étions d'accord sur le fait qu'il n'y avait pas assez de développement, et je n'étais pas le seul à le dire, ça venait de quiconque pilotait cette voiture, le feeling était le même. »Et de poursuivre : « Depuis que j'avais rejoint l'équipe, j'étais conscient de la difficulté de ce défi, et ça ne m'a jamais effrayé. C'est pourquoi, même aujourd'hui, je ...