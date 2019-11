OGC Nice : Patrick Vieira joue gros

Une place de 15e en Ligue 1, un jeu minimaliste, des recrues (Ounas, Dolberg, Nsoki, Claude-Maurice) à la peine et un coach à court d'idées : l'OGC Nice version INEOS est encore très loin de répondre aux attentes qu'il suscitait au moment du rachat du club en août. S'ils n'ont jamais prétendu vouloir se mêler à la lutte pour le podium dès cette saison, les dirigeants niçois n'avaient vraiment pas imaginé être à la bagarre avec Dijon, Amiens et Brest après quatorze journées.Sur les neuf derniers matchs disputés, toutes compétitions confondues, le Gym n'en a remporté qu'un, contre Reims (2-0), au terme d'une prestation affligeante que le public niçois avait escorté de sifflets. Avant un test capital samedi face à l'une des équipes en forme du moment, Angers (20 heures), l'ambiance s'est nettement tendue chez les Aiglons.« Je ne me sens pas en danger »Chez les supporters, la coupe est même déjà pleine et le crédit qu'ils accordent à Patrick Vieira n'a jamais été aussi bas. Arrivé au club en juin 2018, le champion du monde 98 a vu sa cote dégringoler ces dernières semaines, malgré le soutien de Jean-Pierre Rivère, le président, et Julien Fournier, le directeur du football. Contre Angers, Vieira joue donc gros. Une nouvelle contre-performance pourrait, entre autres, marquer une rupture définitive avec les Ultras de la Populaire Sud, le groupe de supporters le plus influent.L'entraîneur du Gym, lui, garde le cap et espère des jours meilleurs. Se sent-il menacé ? « Ce n'est pas à moi de répondre à cette question, lâche le coach. Je fais mon travail tous les jours du mieux possible. Après, il faut poser la question à certaines personnes. Moi, je ne me sens pas en danger mais dans le foot, on sait que ça va très vite. »Le courant passe moins avec les joueursAvant lui, Claude Puel et Lucien Favre avaient également traversé des crises de résultats. « Virer un entraîneur, ce n'est pas le ...