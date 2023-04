OGC Nice : Avant Galtier, Julien Fournier pensait à engager Erik Ten Hag

Le choix du roi.

Attaqué en justice par Christophe Galtier pour diffamation à la suite d’une accusation pour propos racistes, Julien Fournier est revenu sur le contexte de l’arrivée de Galette à l’OGC Nice. Et dans un entraîneur accordé à 90 Football – dans lequel aucune des polémiques en cours n’est évoquée – l’ancien directeur sportif du Gym révèle que sa priorité était initialement Erik Ten Hag : « On s’est rencontrés quatre fois. Quand je dis rencontrés, c’est pas boire un café “comment ça va” etc. Ça, c’était la première fois. Après, ce sont des séances de travail. Quand je vais voir un entraîneur et que je sens qu’il est un peu intéressé, en général je lui donne trois ou quatre bons matchs qu’on a faits […] , trois mauvais matchs […] et je lui demande de les regarder pour qu’on puisse les débriefer et avoir sa vision de l’équipe. Quand je vois des entraîneurs pour les engager, ce sont des après-midi entiers, ce n’est pas juste des coups de téléphone ou un rendez-vous dans un hôtel pendant une heure. »…

MLM pour SOFOOT.com