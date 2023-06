information fournie par So Foot • 14/06/2023 à 19:03

Officiel : Philippe Montanier quitte le TFC, son remplaçant connu

Un joyeux Novell.

Annoncé depuis plusieurs jours, le licenciement de Philippe Montanier de Toulouse est désormais officiel. Et le TFC ne s’est pas vraiment attardé sur les salutations, réglant l’affaire en un communiqué de trois lignes : « Le club tient à exprimer ses sincères remerciements à Philippe Montanier pour son professionnalisme et son engagement, qui lui ont permis de remporter successivement le titre de champion de Ligue 2 BKT puis la Coupe de France (5-1, contre Nantes, en avril dernier) ». Le coach a passé 90 matchs au club, où il était installé depuis 2021 (46 victoires, 19 nuls et 22 défaites).…

