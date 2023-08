Officiel : Neymar quitte le PSG pour Al-Hilal

Du Qatar à l’Arabie saoudite.

Six ans après son arrivée en fanfare à l’été 2017, qui avait fait de lui le joueur le plus cher de l’histoire (222 millions d’euros), Neymar quitte pour de bon le Paris Saint-Germain. Son départ a été officialisé ce mardi par le club de la capitale, qui a accepté de laisser partir le Brésilien vers le Moyen-Orient et le club d’Al-Hilal. Dans l’affaire, Paname récupèrerait tout de même entre 90 et 100 millions d’euros bonus inclus (selon L’Équipe et Le Parisien ), en même temps qu’il obtient un début de paix sociale tant la fin de l’histoire entre les deux parties a été compliquée. C’est de très loin la plus grosse vente de l’histoire du club. Le joueur se serait engagé pour deux ans, avec un salaire proche des 100 briques par an selon le journal d’Île-de-France. Pour sa présentation, le club saoudien s’est offert une vraie séquence cinématographique.…

AL pour SOFOOT.com