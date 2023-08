Officiel : Leandro Paredes et Renato Sanches quittent le PSG

Le déstockage continue à Paris.

S’il ne restera sûrement pas dans les annales parisiennes, Leandro Paredes voit sa cote rester intacte au-delà des Alpes. L’avenir du milieu étant déjà bouché au PSG l’an dernier, il avait été prêté à la Juventus sans grand succès (39 matchs et une irrégularité encore remarquée) puis était revenu garnir le loft du Paris Saint-Germain, désireux de trouver un nouveau club pour rebondir en Italie. D’abord recalé par la Lazio, le champion du monde argentin retourne finalement chez le voisin et rival romain. Il avait auparavant porté le maillot du Chievo et d’Empoli en prêt, mais surtout celui de la Roma durant deux saisons. Alors que le club parisien avait déboursé 40 patates pour l’attirer (en janvier 2019), il ne devrait toucher qu’une somme comprise entre 4 (selon RMC Sport) et 4,5 millions (selon L’Équipe et Le Parisien ) bonus compris.…

EL pour SOFOOT.com